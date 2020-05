Le 28 mai, à Hanoi, le Conseil théorique du Comité central du Parti communiste du Vietnam a tenu sa 13e session (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Le 28 mai, à Hanoi, le Conseil théorique du Comité central du Parti communiste du Vietnam a tenu sa 13e session pour discuter des suggestions concernant le projet de rapport politique qui sera présenté lors du XIIIe Congrès du Parti.

Nguyen Xuan Thang, secrétaire du Comité central du Parti, président du conseil, directeur de l'Académie politique nationale de Ho Chi Minh, a présidé la session.

Lors de la 13e session, les participants ont concentré leurs discussions sur le thème du XIIIe Congrès national du Parti, les prévisions de la situation nationale et internationale dans les années à venir, les objectifs généraux et cibles spécifiques en 2025, 2030 et 2045, les tâches clés et percées stratégiques, les orientations pour le développement.



Ces deux dernières années, la préparation du projet de rapport politique du XIIIe Congrès national du Parti a été minutieusement et sérieusement effectuée par le sous-comité de documentation et son groupe de rédaction. Ceux-ci ont écouté et tenu compte des opinions des dirigeants de nombreux départements, ministères, branches du ressort central, localités, agences de recherche, ainsi que d'anciens chefs de Parti et d’État, d'experts, de scientifiques, de groupes économiques étatiques et privés.

Le sous-comité a fait des rapports à plusieurs reprises au Politburo, et le Politburo a fait des rapports à deux reprises au Comité central pour consultations lors des 10e et 11e Plénums tenus en mai et octobre 2019. Après avoir consulté les principales organes du Parti, le projet de rapport politique a été ajusté et complété, obtenant un consensus et une qualité de plus en plus élevés. Le projet actuel de rapport politique a été approuvé par le 11e Plénum du Comité central du Parti.

En conclusion, Nguyen Xuan Thang a salué, apprécié la responsabilité des scientifiques et reconnu les précieuses idées qui ont contribué à la finalisation des projets de documents du XIIIe Congrès national du Parti.

La permanence du Conseil théorique du Comité central du Parti recueillera sérieusement les opinions des délégués, en collaboration avec le sous-comité de documentation et son groupe de rédaction, soumettra le rapport au Politburo, au Secrétariat et au sous-comité pour achever rapidement les projets de documents à soumettre au XIIIe Congrès national du Parti. -VNA