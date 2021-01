Hanoï, 30 janvier (VNA) - Les partis politiques, les organisations et les amis internationaux du monde entier ont continué à féliciter le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Des délégués au 13e Congrès national du Parti, qui se tient du 25 janvier au 2 février à Hanoi. Photo: VNA

Dans son message, le Parti démocratique indonésien de lutte (PDI) a déclaré qu'il comprenait clairement la signification stratégique et l'importance de ce congrès pour le PCV et le développement du Vietnam.

Il a exprimé sa conviction que le congrès sera couronné de succès et produira des résultats positifs pour l’élaboration de lignes directrices et de stratégies de développement national, qui constitueront une base solide pour le développement du Vietnam.

Affirmant que le Vietnam a continuellement obtenu la prospérité et le progrès pour son peuple sous la direction du PCV, dans son message de félicitations, le Parti d’action populaire de Singapour a écrit qu’il pensait que le PCV continuerait à développer le Vietnam à de nouveaux niveaux.

Dans le même temps, la Ligue nationale pour la démocratie du Myanmar a félicité le PCV pour la détermination exceptionnelle de ce dernier et ses grandes réalisations tout au long des 90 années de combats et de scarifications pour la Patrie et du peuple vietnamiens.

Elle a souhaité que le PCV obtienne un brillant succès sur la voie de son centenaire.

Le Parti populaire mongol a noté que le 13e Congrès national du PCV est un événement historique qui annoncera une nouvelle phase de développement et de croissance au Vietnam, et a souhaité que l’amitié et la coopération entre les deux Partis etles deux pays prospèrent.

Le Mouvement de libération nationale palestinien a hautement apprécié les efforts du PCV pour servir le peuple et conduire le Vietnam vers un développement plus fort, notant qu'il attache toujours de l'importance à l'amitié entre le Vietnam et la Palestine.

Pour sa part, le Parti socialiste uni du Venezuela a également souhaité au 13e Congrès national du PCV un grand succès pour maintenir l'héritage immortel du Président Hô Chi Minh et la politique «Doi moi» (Renouveau) de la révolution vietnamienne.

Il a également fait l'éloge de l'engagement de millions de Vietnamiens à discuter et à donner des avis sur les projets de documents soumis au congrès, ce qui a clairement reflété le droit à la maîtrise du peuple vietnamien.

Dans son message, le Parti socialiste argentin a déclaré que le Vietnam restait un phare pour la lutte pour l'égalité, les droits universels, la paix et la justice dans le monde. Ce Parti s'est félicité des succès remportés dans la préparation du congrès, ainsi que de la discussion et du contribution des opinions publiques sur les documents soumis à l'événement.- VNA