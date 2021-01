Des délégués étrangers au 13e Congrès national du Parti. Photo : VNA



Vientiane (VNA) - A l’occasion du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL) a envoyé le 26 janvier un message de félicitations au Comité central du PCV.

L'Agence vietnamienne d'information présente le texte intégral du message :

Camarades,

À l'occasion du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), au nom du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL), nous adressons respectueusement au congrès et, par le biais du congrès, à tous les membres du Parti, au peuple vietnamien les félicitations les plus chaleureuses.

Nous tenons en haute estime les victoires glorieuses et les réalisations importante, intégrales revêtant une signification historique que le peuple vietnamien a remportées lors de la lutte pour la libération nationale d'hier comme dans l'oeuvre de l’édification et de la défense nationales d'aujourd'hui, sous la direction juste et créative du PCV, notamment après le fait que le PCV a initié et dirigé l’œuvre de Renouveau au cours de ces 35 dernières années et la mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès national du Parti. Cela a permis au Vietnam de maintenir la stabilité politique, l’ordre et la sécurité sociaux, la constante croissance économique à un niveau élevé ; de rehausser le rôle et la position du Vietnam sur la scène régionale et internationale. En particulier, ces derniers temps, le Parti et l'État du Vietnam ont réussi à mener le développement socio-économique durant la période de pandémie de COVID-19 et de graves catastrophes naturelles continues, ce qui a été reconnu par la communauté internationale.

Les réalisations susmentionnées affirment de nouveau la direction talentueuse, juste et créative du PCV, tout en démontrant la détermination et les efforts du Parti, de l'État et l’avancée grâce à la force de la solidarité et de l'unification de tout le peuple afin d’atteindre l'objectif « le pays puissant, le peuple heureux, le pays démocratique, équitable et civilisé”. Ces réalisations sont une forte source d’encouragement pour le Parti, l’État et le peuple lao dans la cause de la défense, de l’édification et du développement du Laos.

Ce congrès national du PCV constitue un événement politique important du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens, un jalon du fort développement de la révolution vietnamienne dans la nouvelle période s’orientant vers la solidarité, de démocratie, de discipline, de créativité, de développement, à travers la poursuite de renforcer l’édification et le réajustement du Parti et du système politique transparent et puissant ; de promouvoir la volonté, l’aspiration, la force de la grande union nationale associée à la puissance du temps ; d’accélérer l’œuvre de l'innovation et de la créativité ; de développer rapidement et durablement le pays, de défendre fermement la Patrie ; de maintenir un environnement paisible et stable; de s'efforcer de devenir un pays développé à l’orientation socialiste au milieu du 21e siècle.

En tant qu’un Parti partageant la même racine et l’idéal commun, nous affirmons que, quelle que soit les évolutions de la situation régionale et mondiale, de concert avec le Parti, l’État et le peuple du Vietnam, nous continuons de protéger, préserver, cultiver et développer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Laos-Vietnam qui étaient édifiées et cultivées par le Président Ho Chi Minh et le président Kaysone Phomvihane et le président Souphanouvong au fil des décennies, avec le sacrifice de générations de dirigeants et de soldats révolutionnaires de deux pays, étaient devenus un bien inestimable, le règle de l'existence et du développement des deux nations, constituaient l'un des facteurs décisifs de la victoire de la révolution dans chaque pays, contribuant activement à la paix, à la stabilité, à l’amitié, à la coopération et au développement dans la région et le monde.

À cette grande occasion, encore une fois, nous remercions sincèrement et exprimons notre profonde gratitude au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam pour avoir apporté au Parti, à l'État et au peuple du Laos une aide précieuse, efficace et opportune dans l’oeuvre de la lutte pour l'indépendance nationale d’hier ainsi que dans la défense et l’édification nationales de notre pays d’aujourd'hui.

Nous souhaitons un grand succès au 13e Congrès national du PCV.

Nous souhaitons adresser nos plus chaleureuses félicitations au PCV à l'occasion du 91e anniversaire de sa fondation.

Nous souhaitons voir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples Laos - Vietnam rester persistantes et stables durant des générations. - VNA