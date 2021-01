Des délégués à la séance d’ouverture du 13e Congrès national du Parti. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Poursuivant l'ordre du jour du 13e Congrès national du Parti, lors de la troisième journée de travail, le 27 janvier, les délégués discutent des documents du congrès.

Au nom du Présidium, le membre du Bureau politique, Premier ministre Nguyen Xuan Phuc préside la séance de discussion.

Des délégués discutent, analysent et clarifient les contenus suivants: renouvellement du contenu et de la méthode et amélioration de la qualité des activités du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations sociopolitiques ; consolidation et renforcement de la défense populaire ; édification d'une force de sécurité publique saine et forte ; édification de l'Etat de droit socialiste ; édification d'une capitale de Hanoï civilisée et moderne, digne d'être un grand centre de culture, de science, d'éducation, d'économie et de transactions internationales du pays,...

Au nom du Présidium, le membre du Bureau politique, Premier ministre Nguyen Xuan Phuc préside la séance de discussion. Photo : VNA

Des interventions portent sur la synthèse de la mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès national du Parti avec les évaluations sur les 35 ans de la réalisation du Renouveau. Les délégués donnent des avis sur l'orientation et les tâches du développement socio-économique pendant 5 ans (2021 - 2025), les objectif jusqu'en 2030 et vision pour le développement du pays jusqu'en 2045.

Selon le projet de document soumis au 13e Congrès national du Parti, les objectifs généraux de développement du pays pour la période 2021-2025 et les années suivantes sont : améliorer la capacité de leadership et la combativité du Parti ; bâtir le Parti et un système politique sain, puissants ; consolider la confiance du peuple en le Parti, l'État et le régime socialiste ; promouvoir l'innovation, l'industrialisation et la modernisation,...

Des délégués au 13e Congrès national du Parti. Photo : VNA





Concrètement, d'ici 2025, le Vietnam s'efforce d'être un pays en développement ayant une industrie moderne, dépassant le niveau d'un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. En 2030, le pays deviendrait un pays en développement ayant une industrie moderne, à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et en 2045, un pays développé à revenu élevé. -VNA