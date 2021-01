Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam a lieu du 25 janvier au 2 février. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est officiellement ouvert le matin du 26 janvier au Centre national des conférences à Hanoï.

Le Congrès est ravi de recevoir des lettres et messages de félicitations envoyés par de nombreux Partis politiques, organisations internationales et amis étrangers, qui expriment l'amitié et la coopération accordées au Parti, à l’État et au peuple du Vietnam et montrent une profonde préoccupation pour cet événement très important du Vietnam.

Jusqu'au 22 janvier 2021, le congrès a reçu 215 messages de félicitations de 105 Partis, de quatre organisations régionales et internationales, de 76 organisations d'amitié, de 15 délégations diplomatiques, de 15 individus de 79 pays. Il s'agit d'une grande source d'encouragement pour la mise en œuvre du Renouveau du peuple vietnamien initié et dirigé par le PCV, et aussi d'une expression vivante de l'approfondissement des relations entre le PCV et les Partis politiques, organisations et amis internationaux.

Les messages de félicitations incluent ceux du Parti révolutionnaire popualire lao, du Parti communiste chinois, du Parti du peuple cambodgien, du Parti communiste cubain et du Parti du travail de Corée.

En outre, le congrès a également reçu 25 messages de félicitations des pays d'Asie et d'Océanie, 33 des pays d'Europe, 31 des pays d'Amérique, 11 félicitations des pays du Moyen-Orient et d'Afrique, 76 d'organisations politiques, d'organisations d'amitié, d'organisations populaires, ainsi que de délégations diplomatiques au Vietnam et de nombreux dirigeants et anciens dirigeants des pays. -VNA