Photo d'illustration : VNA





Hanoi (VNA) - Au cours du premier semestre, la Banque des politiques sociales a accordé des prêts à bas taux d’intérêt à 1,1 million de familles démunies.



Cette somme aura permis de financer de petites productions et de créer 113.000 emplois.



Grâce à des prêts accordés par cette banque, 8 000 élèves et étudiants démunis ont pu poursuivre leurs études.



En outre, cette banque a financé l’approvisionnement en eau propre et la construction de logements en faveur d’un grand nombre de familles bénéficiaires de politiques sociales. -VOV/VNA