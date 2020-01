100 sociétés anonymes avec appel public à l’épargne honorées par Forbes Vietnam.



Hanoï (VNA) - Le 30 décembre, le magazine Forbes Vietnam a publié la première édition de sa liste des « 100 sociétés anonymes avec appel public à l’épargne ».



Cette publication repose sur 4 critères (chiffre d’affaires, bénéfice, fonds propres et capitalisation boursière) selon le classement Global 2000 de Forbes américain.



Vietcombank, BIDV, VietinBank et Vingroupe figurent aux 4 premières places de la liste. Le top 10 voit aussi la présence de 5 sociétés privées.



Les sociétés bancaires occupent 22 places de la liste, dont 6 dans le top 10. Parmi les 100 plus grandes sociétés anonymes avec appel public à l’épargne du Vietnam, figurent également des sociétés pétrolières, immobilières et de distribution. -VOV/VNA