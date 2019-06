Cérémonie de signature du mémorandum. Photo: baodautu

Hanoi (VNA) - Un mémorandum concernant la coopération dans la recherche et le développement des plastiques biodégradables vient d’être signé par le groupe vietnamien An Phat et la société sud-coréenne TLC.



Selon ce document, les deux parties se concentreront sur l’établissement d’un centre de recherche et développement des plastiques biodégradables en République de Corée, et sur la construction d’une usine de plastiques biodégradables au Vietnam.



Dotée d’un coût d’investissement de 100 millions de dollars, cette usine, qui sera la première du genre en Asie du Sud-Est, produira pour l’essentiel du PBAT (polybutylène adipate-co-téréphtalate) – un type de plastique biodégradable. Sa capacité annuelle serait de 50.000 tonnes en 2025, avec comme premier débouché l'Asie. -CPV/VNA