Une vue de Sa Pa. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La chaîne américaine CNN a sélectionné les destinations au Vietnam préférées par les touristes.

La liste comprend le bras du fleuve Thu Bon qui traverse l'ancienne ville de Hoi An (province du Centre de Quang Nam), la grotte de Son Doong (province de Quang Binh), le bourg de Sa Pa (province de Lao Cai), la ville de Can Tho, la ville de Nha Trang (province de Khanh Hoa), la ville insulaire de Phu Quoc (province de Kien Giang), la Réserve naturelle de Son Tra (ville de Da Nang), l'ancienne ville de Hoi An, le plateau calcaire de Dong Van (province de Ha Giang) et le Saint-Siège de la religion Cao Dai (province de Tay Ninh).

La grotte de Son Doong (province de Quang Binh). Photo: VNA

Selon CNN, "ces sites disposent de beaux paysages naturels et sont riches en traditions et en culture qui peuvent apporter aux visiteurs de belles expériences". -VNA