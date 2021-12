Hanoi (VNA) – Une vente aux enchères a été récemment organisée à Hong Kong (Chine), mettant à l’honneur des œuvres de grands noms de la peinture asiatique, dont plusieurs vietnamiens, comme Lê Phô, Mai Trung Thu et Pham Thuc Chuong, entre autres.

La peinture à l'huile "Portrait de Mademoiselle Phuong" de la peintre vietnamien Mai Trung Thu a obtenu un prix record pour les beaux-arts vietnamiens aux enchères pour 3,1 millions de dollars. Source: sggp



Intitulée "Modern Art Online : From Le Pho to Sanyu", la vente aux enchères couvre un large éventail pour présenter une image holistique de l’art asiatique moderne au cours du XXe siècle. Les points forts incluent des peintures figuratives des artistes vietnamiens Lê Phô (1907-2001), Mai Trung Thu (1906-1980) et Trân Van Cân (1910-1994), une charmante sélection d’œuvres éditées par les maestros chinois ainsi que des œuvres sur papier vibrantes, des objets de collection sculpturaux, et des compositions à l’encre gestuelle. La vente aux enchères est une formidable opportunité pour les collectionneurs en herbe et confirmés d’acquérir des œuvres des plus grands noms de l’ère moderne.De Lê Phô à Sanyu, les artistes du XXe siècle réinventaient constamment la forme florale pour apporter un sentiment de permanence à la brièveté de la beauté. Qu’ils soient motivés par l’esthétique, le parfum ou le pouvoir inné d’une fleur de reproduire la vie et de survivre, les artistes à travers les siècles ont longtemps imprégné les fleurs de leur pertinence personnelle, culturelle et religieuse.Connues pour avoir présenté ses talents artistiques sur le médium asiatique historiquement important de la soie, les peintures magistrales de Mai Trung Thu récapitulent les notions de l’Orient : à travers des représentations du quotidien, des femmes lugubres et élégantes, à l’intimité de la vie de famille vietnamienne. Ces charmantes vignettes ont été acquises à l’origine auprès de l’artiste."Farmers" (Les fermiers) de Trân Van Cân est une composition exceptionnellement rare de l’artiste vietnamien, peinte dans le médium très convoité de la soie. Datée de 1941, cette composition délicatement peinte est en tête des ventes. Le lot actuel présente quatre villageois au premier plan marchant joyeusement vers l’espace du spectateur tout en portant sans effort des bottes de foin sur leurs épaules. La scène surplombe un paysage en retrait et une ligne d’horizon parsemée d’arbres et une ferme qui projettent leurs reflets sur un vaste plan d’eau s’étendant sur le plan de l’image.L’événement a également mis en avant "Jeunes femmes", une peinture de 27x22 cm de Pham Thuc Chuong (1918-1983). Cette petite œuvre à soie a été ensuite vendue à un montant équivalent à 25.000 dollars américains. Il s’agit d’une de ses peintures exemplaires. Avant, une autre œuvre, baptisée "Deer" (Cerf), faisant 63x60 cm a été vendue lors d’une vente aux enchères le 9 juillet 2020 à presque 50.000 dollars américains. Il s’agit de la peinture la plus coûteuse de ce grand nom. – CVN/VNA