Trois représentants vietnamiens dans le “Banking 500 - The most valuable banking brands of 2017”

avec la notation A.



Hanoï (VNA) - Le cabinet britannique d’évaluation et de gestion d’actifs Brand Finance vient de rendu public son classement des 500 premières marques bancaires mondiales en 2017 (Banking 500 - The most valuable banking brands of 2017).

Les trois représentants du Vietnam honorés dans ce classement sont la Banque d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV), la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), et la Banque commerciale par actions de l'industrie et du commerce du Vietnam (Vietinbank).

En pesant 255 millions de dollars (soit 17% de plus en un an), la banque BIDV se classe à la 401e place mondiale, avec ​une notation A. Dans ce segment, elle est à la 26e place asiatique. Il s’agit de la 2e année consécutive que la BIDV est distinguée par Brand Finance dans le Banking 500.

Quant à Vietinbank, elle est dev​enue la 408e marque bancaire la plus valorisée au monde avec des actifs de 252 millions de dollars. Dans le Banking 500 - The most valuable banking brands of 2016, cette banque est classée à la 379e place mondiale, avec la notation A+.

Vietcombank, pour sa part, pèse 201 millions de dollars, et se classe à la 461e place mondiale. Il s’agit d’un recul de 11 places en un an.

Selon ce classement de Brand Finance, la banque chinoise Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) a détrôné la banque américaine Wells Fargo de son titre de première banque mondiale. -NDEL/VNA