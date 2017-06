Vue générale de la table ronde. Photo : baomoi.com



Moscou (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le président Tran Dai Quang a participé le 30 juin à Moscou à une table ronde économique Vietnam-Russie.

Cet événement, organisé conjointement par le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement, et le ministère russe du Développement économique, a réuni près de 500 entreprises vietnamiennes et russes.

A cette occasion, le président Tran Dai Quang a présenté aux participants les ​avantages comparatifs du Vietnam. Avec un PIB de plus de 220 milliards de dollars, un revenu per capita de 2.100 dollars et une position géographique stratégique, le Vietnam est une économie dynamique et une destination attrayante pour les investisseurs. Il a reçu à ce jour plus de 300 milliards de dollars d'investissement de 119 partenaires, notamment dans les secteurs de l’électronique, du textile et de l'habillement, et de l’agriculture. Il a également investi dans différents secteurs dans 72 pays et territoires, dont le pétrole, l’exploitation de minerais, les télécommunications, les technologies de l’information, la finance, les services...

Pour maintenir une croissance économique annuelle de 6,5 à 7%, le Vietnam continue d’améliorer son environnement d’investissement et de restructurer son économie, a souligné le président Tran Dai Quang, avant de réaffirmer la volonté de développer le partenariat stratégique intégral avec la Russie à tous points de vue.

Le Vietnam salue toujours les investissements russes, notamment dans les secteurs de l’énergie, du pétrole et du gaz, de l’industrie et de l’automobile, a-t-il déclaré, souhaitant que la Russie favorise les investissements vietnamiens sur son sol dans l’agriculture, l’agroalimentaire, les technologies de l’information, les services… Le chef de l’Etat s’est enfin engagé à ce que des conditions favorables soient données aux sociétés russes.

Le ministre russe du Développement économique Maxim Oreshkin a insisté sur les importants potentiels de coopération entre les deux pays. La Russie souhaite augmenter ses exportations au Vietnam tout en favorisant l’accès des produits vietnamiens à son marché, a-t-il affirmé. Il a également déclaré que son pays était prêt à soutenir le Vietnam dans le développement des secteurs de l’électricité et de l’exploitation de minerais. Il a par ailleurs proposé que les deux pays élaborent un programme de coopération économique à moyen terme.

Avec plus d’un milliard de dollars, la Russie est le 23e des 119 pays et territoires investissant au Vietnam. Le Vietnam a investi près de 3 milliards de dollars en Russie avec des projets du groupe PetroVietnam, de TH Milk et d’autres sociétés. -VNA