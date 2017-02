Plus de 600 milliards de dôngs investis dans le projet de réduction des risques de crues

Photo: VNA



Dong Thap (VNA) - Le Comité populaire de la province de Dông Thap (au Sud) a récemment approuvé le projet de réduction des risques de crues et d’amélioration des moyens de subsistance afin de s’adapter au changement climatique à Dông Thap Muoi (Plaine des Joncs).

Mis en œuvre de 2017 à 2020, ce projet est doté d’un budget de 664 milliards dôngs dont 570 milliards d’aides publiques au développement (ADP), le reste composé de fonds de contrepartie publics et de fonds privés.

D’une superficie de 22.313 ha, il assurera l’amélioration du niveau de vie de plus de 11.400 foyers résidant dans la zone du projet comprenant les districts de Hông Ngu, de Tam Nông, de Thanh Binh et le chef-lieu de Hông Ngu dans la province de Dông Thap.

Nguyên Thanh Hùng, vice-président du Comité populaire de la province de Dông Thap, a fait savoir que le projet de réduction des risques de crues à Dông Thap Muoi avait pour objectif de renforcer la capacité d'adaptation aux changements climatiques​ et la réduction de leurs effets, ce qui deviendrait l’épine dorsale pour le développement de l’agriculture et du moyen d’existence durable, actuellement et pour l’avenir. Les infrastructures de la zone du projet seront améliorées au service du développement de la production, du changement de culture pour les parcelles rizicoles à faible rendement au profit d’autres plantes plus rentables, de la protection de l’environnement, etc, afin d’améliorer le niveau de vie des habitants.

En outre, les ouvrages hydrauliques construits dans le cadre du projet permettront d'améliorer les moyens de subsistance des habitants. -NDEL/VNA