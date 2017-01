Neuf projets de conservation et de restauration des vestiges de la cité impériale de Huê en 2017

L'ancienne cité impériale de Huê.

Thua Thien-Hue (VNA) - Le Centre de Conservation des monuments de Huê mettra en œuvre neuf projets de conservation et de restauration en 2017 : la Porte du Midi (Ngo Môn) et le palais Tho Ninh, la stèle funéraire de Bi Dinh (tombeau de Tu Duc) et le tombeau proprement dit, la cité Pourpre Interdite (Tu Câm Thành), l’Arène des tigres (Hô Quyên), le pavillon de Nghinh Luong, le temple de Long Châu et l’infrastructure dans la zone de la cité impériale de Huê.

Le Centre de conservation des monuments de Huê continue d’intensifier l'exploitation des circuits touristiques «Huê : une destination, cinq patrimoines» en 2017.

En outre, diverses activités typiques au service du tourisme seront ​organisées dans les temps à venir, parmi lesquelles des expositions, des présentations et des colloques d’interprétation des valeurs historiques, culturelles et rituelles de Huê comme la cérémonie de relève de la garde à la Porte du Midi (Ngo Môn), la représentation de «Tiêu nhac» (petite musique de la «Nha nhac», musique de cour) dans la cour du Palais de Thai Hoà, dans la cité pourpre interdite (Tu Câm Thành) et au Jardin Co Ha, l’interprétation de «Dai nhac» (grande musique de la «Nha nhac» dans la cour du temple Thê (ou temple des générations), ou encore la représentation de spectacles de chant de Huê au Palais de Truong Sanh, la cérémonie rituelle au Pavillon de la Splendeur (Hiên Lâm Cac)...

En 2016, l'ancienne cité impériale de Huê a reçu 2,5 millions de touristes, soit une augmentation de 500.000 visiteurs par rapport à l’année précédente, et réalisé un chiffre d’affaires de 260 milliards de dôngs. -NDEL/VNA