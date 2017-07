Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le tourisme médical a le vent en poupe partout dans le monde. Avec ses infrastructures hospitalières de qualité, Hô Chi Minh-Ville compte bien profiter de cette manne.

Le tourisme dentaire, un phénomène en pleine expansion. Photo: CVN

Le tourisme médical ou tourisme de santé ou encore tourisme hospitalier consiste à se faire soigner dans un pays autre que celui où l’on réside, par économie ou pour bénéficier de soins qui ne sont disponibles qu’à l’étranger.Selon le cabinet d’audit et de conseil Deloitte, le tourisme médical à l’échelle mondiale pèse 60 milliards de dollars. Chaque année, environ 14 millions de patients font des déplacements à l’étranger pour se faire soigner. Une combinaison de nombreux facteurs a permis de développer le tourisme médical: cherté des soins de confort (chirurgie esthétique, chirurgie dentaire, etc) non remboursés par les assurances maladies publiques dans les pays à haut revenu (parfois liste d’attente dans certains pays), forte démocratisation du voyage devenu très accessible même pour les longs courriers, amélioration du standard médical dans les pays récepteurs de touristes médical, développement de l’Internet.Le tourisme médical en bonne santé au SudAu Vietnam, le tourisme médical est peu développé et générerait environ un milliard dollars par an, selon le groupe médical Tam Tri. Hô Chi Minh-Ville, avec son parc d’hôpitaux et de cliniques modernes, son contingent de médecins professionnels, compte bien développer cette forme de tourisme.Selon Nguyên Viêt Anh, responsable du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, chaque année, les établissements de santé de la mégapole du Sud accueille 40% des patients «venus d’ailleurs» : provinciaux, Viêt kiêu (Vietnamiens résidant à l’étranger) et étrangers. Ce qui les attire, ce sont des frais médicaux très accessibles et des services souvent aux normes internationales.Cependant, le développement du tourisme de santé reste bien en-deçà des potentiels. Principales raisons invoquées : des infrastructures sous-développées, peu de marketing et d’investissements, un personnel médical maîtrisant mal les langues étrangères. «Actuellement, seuls les médecins certifiés au niveau professionnel 2 ou formés à l’étranger peuvent prendre en charge des patients entrant dans le cadre du tourisme médical», informe un représentant de l’hôpital de la Médevine et de la Pharmacie.Pour faciliter le développement du tourisme de santé au Vietnam, La Khanh Quôc, vice-directeur du Service municipal de tourisme (ST), juge nécessaire que «les unités chargés de la santé et du tourisme coopèrent et orientent les autorités municipales dans le choix de stratégies».La santé et le tourisme font bon ménage