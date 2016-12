La présidente de l’AN engage Cam Giang à développer des zones agricoles à haute valeur ajoutée

La délégation de l'AN visite une zone de culture de carottes dans la commune de Duc Chinh. Photo: VNA



Hai Duong (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyên Thi Kim Ngâna demandé aux autorités du district de Cam Giang et de la province de Hai Duong (Nord) de fa​ciliter ​la production agricole, d’élargir les zones agricoles à haute valeur ajoutée, et de construire leurs réseaux hydrauliques et de transport.

Lors de la séance de travail le 24 décembre avec les autorités et le comité pour le Parti Communiste du Vietnam de la commune de Duc Chinh, district de Cam Giang de la province ​de Hai Duong, Nguyên Thi Kim Ngân a suggéré de maintenir et de valoriser les mouvements d’édification d'une Nouvelle ruralité.

La commune de Duc Chinh devrait exploiter les résultats obtenus ces derniers temps en matière d’édification ​d'une Nouvelle ruralité en vue de devenir une commune exemplaire dans ce mouvement, a-t-elle dit.

Auparavant, la vice-présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân a visité une zone de culture de carottes dans la commune de Duc Chinh.

Elle a assisté samedi 24 décembre à une cérémonie de célébration du 20ème anniversaire de ​la refonte de Hai Duong, où elle sa invité la province à diversifier les services et à améliorer la vie du peuple.

Dans les prochains temps, Hai Duong doit prendre des mesures énergiques pour rehausser les indices de compétitivité provinciaux. Elle doit restructurer graduellement son économie en mettant l’accent sur les secteurs à haute valeur ajoutée, sur la protection de l’environnement et le développement durable. Il importe aussi d’améliorer l’environnement d’investissement et d’affaires et de faciliter le développement des entreprises, a-t-elle indiqué. - VNA