Poisson tra (pangasius) ​vietnamien préparé avec la recette de l'anguille japonaise. Photo : VNA







Tokyo (VNA) - Le poisson tra (pangasius) vietnamien vendu dans les supermarchés Aeon au Japon figure parmi les produits "TopValue", des produits de qualité supérieure.



Selon Keisuke Hino, qui gère la section des produits aquatiques de l'enseigne A​eon dans la région nord de Kanto et de Niigata, pour répondre aux normes TopValue, les produits doivent satisfaire le goût des consommateurs et être conformes au processus de traitement strict d​e ce géant de la grande distribution.

Le poisson pangasius vietnamien ​préparé avec la recette de l'anguille - un aliment traditionnel du Japon en été - ​est vendu ​dans les supermarchés A​eon depuis le mois de juin. ​"Nous prévoyons d'étendre les ventes de ce produit à l'avenir", a ajouté Keisuke Hino.



Ta Duc Minh, conseiller commercial et représentant en chef du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce au Japon, a déclaré que les exportations de poissons pangasius du Vietnam vers le Japon avaient atteint environ 14 millions de dollars en 2016 et 7 millions de dollars au cours des cinq premiers mois de 2017.



Il a ajouté que pour stimuler les expéditions de poisson pangasius au Japon, il est ​impératif d'assurer la sécurité alimentaire et d'​uniformiser les activités de pisciculture, d'emballage et d'étiquetage suivant les normes japonaises.



Outre les poissons pangasius, les bananes, les mangues et les fruits de dragon à chair rouge sont considérés comme des articles stratégiques contribuant à accroître les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Japon. - VNA