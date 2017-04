IDE : Bac Ninh est au premier rang du pays

La zone industrielle de Que Vo, Bac Ninh. Photo : internet



Bac Ninh (VNA) – Avec plus de 2,6 milliards de dollars au premier trimestre, la province de Bac Ninh (Nord) est actuellement la première localité ​du pays en termes d’attrait de l'investissement direct étranger (IDE).

Selon son président Bui Hoang Mai, le Comité de gestion des zones industrielles de Bac Ninh a​, de janvier à mars, délivré la licence d’investissement à 14 nouveaux projets totalisant plus de 111 millions de dollars. Il a autorisé en outre 48 projets en activité à augmenter leur investissement initial de plus de 2,5 milliards de dollars.

Les plus grands projets sont ceux de la SARL Samsung Display dans la zone industrielle de Yen Phong, et de Hanwha Techwin Security, dans la zone industrielle de Que Vo. Le premier a décidé en février de porter son investissement à 2,5 milliards de dollars. Le second est un nouveau projet de production d’équipements de sécurité d'un budget total de 100 millions de dollars.

Bac Ninh privilégie actuellement les industries avancées et les industries auxiliaires. Elle organise régulièrement des rencontres avec des investisseurs pour s’informer de leurs idées et les assister dans la résolution des difficultés. -VNA