Vientiane, 17 juillet (VNA) – Le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens feront tout leur possible pour continuer de consolider et développer les relations spéciales entre le Laos et le Vietnam, a affirmé l’ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyên Ba Hung.

L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Manh Hung, ​(droite) a prié le ministre laotien des AE Saleumsay Kommasith de transmettre cette corbeille de fleurs du PM Nguyên Xuân Phuc à son homologue laotien Thongloun Sisouslith. Photo : VNA

Le diplomate vietnamien s'est rendu au ministère des Affaires étrangères (AE) du Laos à Vientiane pour transmettre des corbeilles de fleurs et des messages de félicitations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong, du président Trân Dai Quang, du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, de la présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyên Thi Kim Ngân au secrétaire du Parti populaire révolutionnaire du Laos, et président Bounnhang Volachith, au Premier ministre Thongloun Sisouslith et à la présidente de l’AN Pany Yathotou, ce à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 40e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Il a affirmé que ces cinq dernières décennies, malgré des évolutions dans le monde, le Vietnam et le Laos sont restés aux côtés l’un de l’autre, dans la résistance d'hier contre l’ennemi commun ainsi que dans l’œuvre actuelle de défense et d’édification nationale.

Il a estimé que les deux pays doivent continuer de renforcer la coopération pour porter les relations à une nouvelle hauteur, répondant aux vœux et aux intérêts des deux peuples.

L’ambassadeur Nguyên Ba Hung s’engage à continuer ​de se coordonner avec le ministère laotien des Affaires étrangères pour bien organiser l’Année de la solidarité, de l’amitié Laos-Vietnam 2017.

Le ministre laotien des AE Saleumxay Kommasith, a remercié les dirigeants du Parti, de l’Etat, du gouvernement et de l’AN du Vietnam d’avoir envoyé des corbeilles de fleurs et des félicitations aux dirigeants laotiens.

Ces 55 dernières années, depuis l’établissement des relations diplomatiques, notamment ​depuis la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays, les relations bilatérales ont connu des développements notables dans tous les ​domaines. L’amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays se sont de plus en plus consolidées et développées.

Le ministère des AE s’engage ​à se coordonner avec son homologue vietnamien et l’ambassade du Vietnam au Laos pour maintenir et cultiver ​ces relations spéciales, a-t-il dit.

A cette occasion, la Télévision du Vietnam réalisera des programmes spéciaux pour célébrer les événements importants des deux pays. - VNA