Hanoi (VNA) - Le Vietnam compte neuf sites Ramsar inscrits sur la Liste des zones humides d’importance internationale. Ces réserves sont utiles tant à l’équilibre naturel qu’aux activités humaines.

Vân Long, dans la province de Ninh Binh (Nord), un des neuf sites Ramsar du Vietnam. Photo : VNA

Les impacts du changement climatique se font de plus en plus ressentir, la fréquence des catastrophes naturelles dans le monde a doublé en 35 ans et 90% d’entre elles sont liées à l’eau. Même si elles n’occupent que de 6% à 8% de la surface terrestre, les zones humides ont une grande utilité pour l’écologie puisqu’elles contribuent de manière significative à capter le carbone et réguler les émissions de gaz à effet de serre.Grâce à la couverture végétale de ces zones, l’équilibre de l’oxygène et du carbone dans l’atmosphère rend le climat local stable, en particulier les températures et le niveau de précipitations.Berceau de la biodiversitéLe Vietnam compte neuf sites Ramsar et de nombreuses zones humides et réserves naturelles qui revêtent une importance capitale pour l’économie, la société, l’environnement et la culture. Elles sont considérées comme une barrière de pro-tection naturelle contre les vagues, les tempêtes et les tsunamis.Selon l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Vietnam est l’un des pays les plus importants et les plus riches en biodiversité au monde, pour ses écosystèmes marins et terrestres, ainsi que ses forêts et ses mangroves.Le pays compte 12 millions d’hectares de zones humides éparpillées sur l’ensemble du pays. Les grandes zones comme Dông Thap Muoi, U Minh et les systèmes de rivières et ruisseaux sont l’abri de nombreuses espèces d’animaux et de plantes endémiques. Les mangroves, les récifs coralliens, les herbiers marins sont également le refuge d’une grande variété de poissons, d’oiseaux migrateurs, d’herbes marines et d’algues tandis que les lagunes et les marais du Centre du pays accueillent pour leur part nombre d’oiseaux migrateurs et d’espèces de poissons…D’après l’Agence pour la biodiversité (Biodivesity Conservation Agency) relevant du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, le pays compte 1.028 espèces de poissons, 800 familles d’animaux invertébrés vivant en eau douce. Plus de 11.000 espèces animales au total vivent dans ces zones marines et littorales dont 6.300 espèces benthiques, 2.500 genres de poissons, 653 variétés d’algues, plus de 300 types de coraux, 15 espèces de serpent de mer et 25 de mammifères marins.Protection naturelle pour l’hommeLes zones humides diminuent l’intensité des crues et, à l’inverse, soutiennent les débits des cours d’eau en période d’étiage (eaux basses). Elles protègent également les terres de l’érosion, elles sont un moyen de subsistance des populations locales et leur bio-diversité contribue à purifier les sources d’eau en filtrant les polluants. Les zones humides, en particulier les mangroves et récifs coralliens, minimisent l’impact des tempêtes et sont une barrière qui protège les zones côtières.