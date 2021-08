Les personnes touchées par le COVID-19 peuvent rechercher facilement une aide d'urgence auprès de la communauté. Photo: VnEconomy

Hanoï (VNA) - Le réseau social du Vietnam Zalo a officiellement lancé le 3 août la fonctionnalité Zalo Connect pour soutenir les personnes touchées par le COVID-19.

Cette fonctionnalité permet aux gens de rechercher facilement une aide d'urgence auprès de la communauté en cas de pénurie de nourriture, de médicaments et de produits de première nécessité ou de se connecter rapidement avec des médecins et des spécialistes de la santé pour des consultations médicales à distance.

De plus, grâce à Zalo Connect, les particuliers et organismes de bienfaisance seront en mesure de détecter rapidement les personnes en difficulté dans leur région.

Zalo Connect favorise l'entraide dans la communauté en cette période épidémique tout en garantissant des mesures de distanciation sociale.

Développée de manière rapide en cinq jours par Zalo en collaboration avec le Centre technologique national pour la prévention et le contrôle du COVID-19, Zalo Connect est actuellement appliquée à Ho Chi Minh-Ville et dans les provinces méridionales de Long An, Dong Nai et Binh Duong. -VNA