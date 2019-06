Des membres de l’Association des femmes entrepreneurs de la province de Yen Bai. Photo : yenbai.gov.vn

Yen Bai (VNA) – Le 28 juin, l’Association des femmes entrepreneurs de la province de Yen Bai (Nord), en coordination avec la Fondation Friedrich-Naumann pour la Liberté (FNF) de l’Allemagne et le Centre de recherche sur la famille et de développement communautaire, a organisé un séminaire sur le plaidoyer et les relations commerciales pour les femmes entrepreneurs.

L’événement visait à aider les entreprises appartenant à des femmes de la province à mieux comprendre les directives et les politiques de la province, les difficultés et les avantages liés à la gestion d'entreprises.

Il s'agit d'une bonne occasion pour les femmes entrepreneurs de partager leurs expériences et à promouvoir leurs produits.

Lors du séminaire, les participantes ont discuté des difficultés et des problèmes, ainsi que des propositions d’entreprises en matière de certification des normes et de la qualité des produits; d’accès à la source créditaire et foncière pour soutenir le développement des affaires; de mise en œuvre des procédures écrites et des directives des agences de gestion étatiques; de capacité de gestion, d’accès au marché et de consommation de produits...

Fondée le 29 décembre 2017, l’Association des femmes entrepreneurs de la province de Yen Bai compte actuellement 174 membres répartis dans 4 clubs. Après plus d'un an d'activité, l'association a aidé les femmes d’affaires à promouvoir l'autonomie, le dynamisme et la créativité, en améliorant la position des femmes durant la période de rénovation. -VNA