Les participants peuvent profiter d'une vue panoramique spectaculaire du col de Khau Pha. Photo: VNA

Yên Bai (VNA) – Le Festival de parapente de Khau Pha 2022 s'est ouvert le 25 septembre au district de Mu Cang Chai, province de Yên Bai (Nord), réunissant une centaine de pilotes vietnamiens et étrangers.

Selon Luong Thi Xuyen, vice-présidente du Comité populaire de Mu Cang Chai, le Festival contribue à réaliser un projet visant à accélérer le développement du tourisme dans ce district.

Cérémonie d'ouverture du Festival de parapente de Khau Pha 2022. Photo: VNA

Situé à une altitude de 1.200 mètres au-dessus du niveau de la mer et d’une longueur de plus de 30 km, le col de Khau Pha est le col le plus dangereux et le plus long de la route nationale 32. Il fait partie des "quatre grands cols" du Vietnam. Ici, la température est assez basse, de sorte que le col est souvent couvert de nuages. Le col de Khau Pha est magnifique quand la saison du riz commence d'avril à septembre ou octobre.

Le festival se poursuit jusqu'à fin octobre 2022. -VNA