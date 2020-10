Hanoi (VNA) - Le district de Van Chan , dans la province de Yen Bai , vise à stimuler le développement du tourisme et à étendre des liens touristiques avec d'autres districts de la province. À cette fin, il fournit toutes les conditions possibles aux entreprises et aux populations locales pour investir et développer des projets touristiques et attirer plus de visiteurs.

Photo d'illustration: VNA

Sa Van Huong, un homme de la région, a des années d'expérience dans la gestion d'une entreprise d'accueil dans le quartier résidentiel de Suoi Khoang dans la ville de Son Thinh. L’année dernière, il a agrandi ses installations avec un système de baignoires thermales et de nouveaux services de bains chauds aux herbes de la minorité ethnique Thai noir.Il propose désormais également des visites aux voyageurs pour explorer la vie quotidienne des minorités ethniques et leur culture unique. Son établissement peut servir environ 120 à 150 invités par jour.Situé sur la rive du magnifique ruisseau Nhi, le quartier résidentiel de Suoi Khoang abrite plus de 150 ménages, dont environ 80% de Thai noir.Dotée de sources chaudes naturelles et de paysages à couper le souffle, la région a ce qu'il faut pour développer un tourisme communautaire et expérimenter. Jusqu'à présent, six établissements proposent des visites communautaires.De nombreuses localités de Van Chan se sont efforcées d'exploiter pleinement leur potentiel en développant le tourisme en parallèle avec l'agriculture, la sylviculture et la construction rurale de style nouveau. Par exemple, la commune de Suoi Giang développe le tourisme agricole intégré, le tourisme vert Tu Le et le tourisme Son Thinh lié à la préservation des anciens villages des Thai noir .Grâce à ces efforts, Van Chan est désormais réputé pour son espace de thé haut de gamme Le Champ Tu Le Resort et l'espace thé Suoi Giang ainsi que près de 30 installations chez l'habitant.Au cours des neuf premiers mois de cette année, Van Chan a accueilli plus de 70.000 touristes et a gagné plus de 21 milliards de dongs grâce aux revenus du tourisme. - CPV/VNA