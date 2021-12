Nguyen Ai Quoc (futur Ho Chi Minh) présent au XVIIIe Congrès du Parti socialiste unifié, Section française de l'Internationale ouvrière, en 1920 à Tours. Photo d'archives



Hanoï (VNA) – Un webinaire placé sous le thème « Le Président Ho Chi Minh, le Parti communiste français et Marseille » a eu lieu le 6 décembre, à l’occasion du 110e anniversaire du départ du grand leader vietnamien pour trouver la voie du salut national et le centenaire de la création du Parti communiste français (PCF).



L’évenement a été organisé par le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PCF. Il a été coprésidé par Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central, président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du PCV, et Éliane Assassi, membre du Politburo du PCF, sénatrice, présidente du groupe CRCE (Groupe communiste républicain citoyen et écologiste) au Sénat français.