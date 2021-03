Vu Ba Phu, directeur de l’Agence de promotion du commerce du Vietnam (Vietrade), préside le webinaire. Photo: Bnews



Hanoï (VNA) - Un webinaire sur la promotion du commerce entre le Vietnam et la Slovénie a eu lieu, dans le but de développer la coopération entre entreprises des deux pays dans le secteur mécanique.



Ce webinaire a vu la participation de 21 entreprises vietnamiennes et de 12 sociétés slovènes.



Participant à l’événement, Vu Ba Phu, directeur de l’Agence de promotion du commerce du Vietnam (Vietrade), a affirmé que les entreprises slovènes avaient des atouts dans la fabrication de machines et équipements agricoles, ce qui constituait une grande opportunité pour développer la coopération avec des partenaires vietnamiens.



De son côté, Izidor Krivec, vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Slovénie, a constaté que son pays et le Vietnam disposaient de larges potentiels de coopération dans les secteurs des machines, des équipements, de l'automatisation industrielle et des solutions logistiques pour les domaines du textile et de l'alimentation qui étaient en plein essor au Vietnam.



Le Dung, lui, ambassadeur du Vietnam en Autriche et en Slovénie, a indiqué que l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA), en vigueur depuis le 1er août 2020, contribuait à développer le commerce entre le Vietnam et la Slovénie.



Plusieurs entreprises slovènes ont affirmé que le Vietnam était politiquement stable, avec des avantages en termes de coûts de main-d'œuvre et d’infrastructures, ce qui était propice aux activités des entreprises. -VNA