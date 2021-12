Séoul (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a reçu les dirigeants d’Amkor Technology Korea Inc et de Hana Financial Group, Inc, mercredi 15 décembre, la dernière journée de sa visite officielle de trois jours en République de Corée.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê reçoit le président du groupe Hana, Kim Jung-tai. Photo : VNA

Amkor Technology met en œuvre un projet d’une valeur de 1,6 milliard de dollars pour la fabrication, l’assemblage et le test de matériaux semi-conducteurs dans le parc industriel de Yên Phong 2 (IP) dans la province de Bac Ninh (Nord). Hana Financial Group coopère avec la Banque commerciale par actions d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV).

Recevant le président d’Amkor Technology Korea Inc Ji Jong-rip, il a souligné que le Vietnam soutiendra et accompagnera Amkor Technology dans la mise en œuvre de son projet à Bac Ninh, et créera des conditions favorables pour que l’entreprise investisse dans le développement commercial durable dans le pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a suggéré qu’Amkor Technology aide les entreprises vietnamiennes à améliorer leur capacité à rejoindre les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê reçoit le président du groupe Amkor Technology, Ji Jong-rip. Photo : VNA

Pour sa part, Ji Jong-rip a déclaré que le Vietnam a un grand potentiel, notamment en termes de ressources humaines et de matières premières, qui peut assurer la durabilité et la stabilité pour le développement à long terme de son entreprise.

Amkor a des produits diversifiés et une clientèle mondiale, a-t-il déclaré, notant que lorsque son usine deviendra opérationnelle, elle contribuera au développement économique du Vietnam.

Recevant le président de Hana Financial Group, Inc. Kim Jung-tai, Vuong Dinh Huê a suggéré à Hanabank de continuer à partager ses expériences en matière de gestion et ses méthodes commerciales basées sur une plate-forme technologique, et d’encourager les partenaires coréens à accroître leurs investissements au Vietnam.

Kim Jung-tai a dit que Hanabank prévoyait de participer au plan d’augmentation de capital de BIDV et qu’elle continuerait à étendre sa coopération pour aider BIDV à se développer avec succès dans un avenir proche. – VNA