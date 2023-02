Hanoi (VNA) - L’Assemblée nationale du Vietnam souhaite intensifier sa coopération substantielle et fructueuse avec la Russie, qui reste un partenaire prioritaire dans la politique extérieure du Vietnam.

Le président de l'AN Vuong Dinh Huê reçoit le premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie. Photo : VNA

C’est ce qu’a affirmé le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, en recevant vendredi, 17 février, à Hanoï Andrey Yatskin, premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a remercié l'État et le peuple russes pour leurs aides au Vietnam dans l’œuvre de lutte pour la libération nationale d’hier et dans le développement actuel du pays.

Vuong Dinh Huê a hautement apprécié le maintien des rencontres et du soutien mutuel des deux pays dans les mécanismes de coopération multilatérale. Le Vietnam tient à remercier la Russie pour son soutien à la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025. Le Vietnam soutient la Fédération de Russie pour qu'elle joue un rôle actif et constructif dans la région et dans le monde. En tant que membre actif de l'ASEAN, le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour promouvoir la coopération entre la Fédération de Russie et les pays de l'ASEAN.

Les deux hommes ont convenu d’achever dans les meilleurs délais le projet d’accord de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Conseil de la Fédération de Russie.

Ils ont également décidé de rouvrir rapidement des vols commerciaux bilatéraux, le but étant de promouvoir le tourisme, de favoriser les activités économiques et de renforcer les échanges populaires. - VNA