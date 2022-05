Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une conférence a débuté le 18 mai au matin pour vulgariser la Résolution n° 06-NQ/TW du 24 janvier 2022 du Bureau politique sur la planification, la construction, la gestion et le développement durable des zones urbaines au Vietnam pour 2030, avec vision pour 2045.

Lors de cette conférence, organisée en présentiel et par visioconférence par la permanence du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Tuan Anh, chef de la Commission économique du Comité central du Parti, a souligné que la Résolution est une base politique importante pour la naissance de nouveaux mécanismes et politiques, créant une force motrice pour le développement urbain et contribuant grandement à un essor socio-économique rapide et durable.

Selon la Résolution, fin 2020, le pays comptait 862 zones urbaines de toutes sortes, réparties de manière relativement homogène sur tout le territoire national.

La Résolution fixe plusieurs objectifs spécifiques, dont un taux d'urbanisation d’au moins 45% d'ici 2025 et plus de 50% en 2030. Le nombre de zones urbaines sera respectivement de 950 à 1.000 et de 1.000 à 1.200. Les zones urbaines devront représenter environ 75% du PIB national en 2025 et 85% en 2030…

Pour atteindre ces objectifs, la Résolution définit diverses mesures, notamment l'amélioration des mécanismes et politiques, l’accélération du développement des logements, la modernisation des infrastructures pour s’adapter au changement climatique…-VNA