Vu Cát Tuong Linh (2e à gauche) a gagné le 1er prix du Concours d’éloquence en français 2023 organisé à Hô Chi Minh-Ville.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Plus de deux cents élèves, étudiants et leurs parents ont rempli l’amphithéâtre B de l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville le 16 avril pour exhorter les finalistes du Concours d’éloquence en français 2023. La lycéenne Vu Cát Tuong Linh a remporté le 1er prix.

Le Concours d’éloquence en français 2023 ayant pour thème “Promouvoir la langue et la culture françaises”, lancé à l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), est destiné à tous les lycéens et étudiants qui apprennent le français à Hô Chi Minh-Ville.

Lors de la finale, tenue dimanche 16 avril, les candidats du Lycée d’élite Lê Hông Phong ont largement dominé. Ils ont enthousiasmé le jury par leurs riches connaissances de la langue française et de la culture francophone.

Au total, le jury a remis 11 prix lors de la finale : un 1er prix, deux 2e prix, trois 3e prix et cinq prix d’encouragement. Sans compter un prix du public (un voyage domestique de trois jours et deux nuits) attribué par le sponsor qu'est la Sarl Image Travel & Events.

La lycéenne Vu Cát Tuong Linh (classe de Première) du Lycée d’élite Lê Hông Phong a gagné le 1er prix.

Quelque 130 vidéos en lice

Les participants étaient répartis en deux catégories : A pour lycéen et B pour étudiant. Lors de l'étape de sélection (du 1er mars au 2 avril), le candidat devait réaliser une vidéo d’une durée maximale de quatre minutes dans laquelle il dégageait une problématique liée au thème “Promouvoir la langue et la culture françaises”, avant d’exprimer son point de vue et le défendre à l’aide d’une argumentation bien élaborée.

Le comité d’organisation a reçu 130 vidéos envoyées de lycéens et d'étudiants de différents établissements scolaires et universitaires comme le Lycée d’élite Lê Hông Phong, le lycée Ngô Quyên, l’université Van Lang et l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville.

Le jury, composé de professeurs d'universités et directeurs d’entreprises, a sélectionné les 20 meilleurs candidats et candidates pour la finale lors de laquelle chacun devait présenter un exposé improvisé. Parmi eux, 11 ont confirmé leur participation ; les autres sont absents en raison de leur calendrier scolaire chargé d’épreuves semestrielles.

Le Docteur Nguyên Tân Dai, membre du jury, a déclaré : “Il y a un écart de niveau entre les deux groupes de candidats. Pourtant, les finalistes ont fait preuve de confiance aujourd’hui. Cela a rendu les délibérations du jury encore plus difficiles”.

D'après Pham Duy Thiên, doyen du Département de français de l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville, l’objectif de ce concours était de créer un terrain de jeu où les apprenants pratiquent davantage leur français, surtout à l’oral ; de faire s’exprimer les jeunes francophones sur des sujets en lien avec l’apprentissage de la langue et de la culture françaises dans le contexte actuel ; d'améliorer leur capacité à argumenter en français ; de renforcer les liens entre les établissements scolaires d'une part et le réseau des clubs francophones des universités d'autre part ; et de faire évoluer le plaisir d’apprendre la langue de Molière.

Le Concours d’éloquence en français est un événement annuel organisé par le Département de français de l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville avec le soutien du Centre régional francophone d'Asie-Pacifique (CREFAP), de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le sponsor Image Travel & Events et l'Institut d'échanges culturels avec la France (IDECAF). -CVN/VNA