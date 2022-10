Les étudiants de l'Université d'Adélaïde à la centrale hydroélectrique de Hoa Binh. Photo: VNA

Canberra (VNA) – Par le biais du programme de bourses New Colombo Plan, un groupe de 33 étudiants de l'Université d'Adélaïde s’est rendu au Vietnam pour un voyage d'étude de mi-septembre à début octobre 2022.



Le thème du voyage d'étude était la gestion durable des ressources en eau. Il avait également pour objet de renforcer les partenariats stratégiques entre l'Université d'Adélaïde et des universités vietnamiennes.



Durant leur séjour de 16 jours, les étudiants australiens ont visité l’ambassade d’Australie à Hanoï, le consulat général d’Australie à Ho Chi Minh-Ville, sept universités partenaires et trois entreprises en opération dans le domaine de l'eau et de l'environnement au Vietnam.