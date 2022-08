Ha Giang (VNA) - Du 23 au 28 août, a lieu le 13e programme touristique intitulé «À travers les régions patrimoniales du Viêt Bac 2022» dans la province de Ha Giang (au Nord) avec la participation des six provinces du Viêt Bac que sont Ha Giang, Tuyên Quang, Bac Kan, Lang Son, Thai Nguyên et Cao Bang.

Un numéro artistique du programme "À travers les régions patrimoniales du Viêt Bac". Source: NDEL



Cet évènement vise à renforcer la connexion entre les localités dans le développement socio-économique et le tourisme.

De plus, il contribue à concrétiser la vision et la stratégie de développement du tourisme du Vietnam en générale et de la région moyenne et montagneuse du Nord en particulier, dans lesquelles il est important de mettre l’accent sur le développement du tourisme culturel, associé à la conservation et à la promotion des valeurs patrimoniales et de l’identité culturelle nationale, et sur l’exploitation des spécialités alimentaires des régions.

Lors du programme, les responsables s’efforcent de trouver des solutions pour exploiter efficacement les potentiels et les atouts des ressources touristiques régionales, former un système de produits et services touristiques spécifiques et attrayants en vue d’attirer les touristes, afin de mettre en œuvre de la vision et de la stratégie de développement du tourisme du Vietnam et de la région moyenne et montagneuse du Nord.

Du 23 au 28 août, de nombreuses activités culturelles et sportives auront lieu, notamment une enquête sur le tourisme de Ha Giang, l’Espace culturel, touristique de la région du Viêt Bac, la foire commerciale et du tourisme de Ha Giang, une exposition de photos, un concours du meilleur guide touristique et le bilan du programme de la coopération au développement du tourisme des 6 provinces du Viêt Bac.

La cérémonie d’ouverture du 13e programme touristique « À travers les régions patrimoniales du Viêt Bac 2022 » aura lieu le 26 août. Ayant pour thème « les régions patrimoniales du Viêt Bac», elle présentera la quintessence artistique des six provinces du Viet Bac.

Le séminaire sur la création de produits touristiques de la région du Viet Bac sera également l’une des activités marquantes.

Tenu le 26 août, il verra la présence de plus de 200 délégués. Ces derniers discuteront des contenus importants pour renforcer les atouts et les potentiels du tourisme dans la région du Viet Bac en général et dans chaque localité en particulier et notamment des questions liées à la promotion du tourisme.

Organisé pour la première fois en 2009 dans la province de Ha Giang, cet évènement annuel est destiné à promouvoir la beauté des paysages et la vie spirituelle des populations de la région du Viêt Bac, à lancer des mesures de soutien de l’investissement pour un développement durable du tourisme régional, ainsi qu’à attirer davantage de touristes, d’investisseurs et de partenaires.

Il s’agit aussi d’une bonne occasion de promouvoir l’image de Ha Giang, d’approfondir la coopération dans le tourisme entre les 6 provinces du Viet Bac, de créer de nouveaux produits touristiques typiques de chaque localité, de développer de nouveaux circuits touristiques, ainsi que de former des ressources humaines locales. – NDEL/VNA