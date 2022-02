Photo: VNA

Tuyen Quang (VNA) - Pour préparer le Festival international de montgolfières à Tuyen Quang qui se tiendra fin mars 2022, la Sarl de montgolfières Ballooning Media a organisé les 12 et 13 février des vols d'essai en montgolfière dans le ciel de cette province du Nord.

Deux endroits ont été choisis pour ces vols d'essai: la place Nguyen Tat Thanh dans la ville de Tuyen Quang et le stade du village de Na Tong, commune de Thuong Lam, district de Lam Binh.

Après les vol d'essai, la Sarl de montgolfières Ballooning Media travaillera avec le Comité populaire provincial, le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme sur le Festival international de montgolfières à Tuyen Quang. Il est prévu qu'une quinzaine de montgolfières de différents pays participeront à cet événement fin mars 2022.

Photo: VNA

Nguyen Van Hoa, directeur adjoint du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Tuyen Quang, a déclaré que le prochain Festival international de montgolfières serait une occasion pour promouvoir le tourisme local.



La province de Tuyen Quang vise à accueillir plus de 3 millions de touristes d'ici 2025 pour des revenus de plus de 4.800 milliards de dongs, à porter la proportion du tourisme au Produit intérieur brut local à 6% ou plus, et à créer des emplois pour plus de 25.000 travailleurs. –VNA