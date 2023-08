Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Mise en place depuis 30 ans à Hô Chi Minh-Ville, les campagnes de volontariat mobilisent de nombreux jeunes pour contribuer à l’œuvre d’édification et de protection du pays.

Des jeunes participant à la cérémonie de lancement de la campagne de bénévolat en 2023, en juin à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA/CVN

Lancé pour la première fois en juillet 1994, "Ánh sáng văn hóa hè" (Lumières de la culture estivale) était le nom du programme de volontariat d’été. Cette campagne a attiré 710 étudiants en provenance de 10 universités, collèges des communes du district de Binh Chanh. Des cours ont été organisés pendant trois mois pour apprendre à écrire à près de 1.000 personnes.



En 1997, l’Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh-Ville a converti le programme "Lumières de la culture estivale" en "Mùa hè xanh (Été vert) comprenant de nombreuses formations avec la participation de jeunes exerçant dans différents domaines comme l’enseignement, la médecine ou l’artistique.



Soutien auprès des lycéens



Entre 1999 et 2012, "Été vert" apporte un soutien auprès des candidats devant passer des examens importants comme le BAC, l’examen d’entrée à l’université. En 2009, ce programme devient "Campagne de jeunes bénévoles pour l’été". De 2020 à 2021, la campagne vise à aider des habitants durant la période du COVID-19.



Depuis 2000, le bénévolat ne se limitait plus à la mégapole du Sud mais s’élargissait vers d’autres localités : Phu Yên, Kon Tum, Gia Lai, Dak Nông, Lâm Dông, ainsi qu’au Laos et au Cambodge.



Pendant 30 ans, des actions importantes ont vu le jour comme "l’amélioration de l’environnement aux bord du fleuve Saigon" ou "le nettoyage des canaux et arroyos sur l’ensemble de la ville" de 2009 à 2018. Plus de 39.000 bénévoles ont nettoyé 71 canaux d’une longueur de 39.015 m et ramassé environ 35.000 tonnes de déchets et herbes.

Les jeunes bénévoles de Hô Chi Minh-Ville nettoient une partie du canal de Ong Tông dans l'arrondissement de Go Vâp. Photo: VNA/CVN

L’activité "Construction de ponts et de routes rurales", déployée en 2002, 2006, 2008 et 2009, a permis de bâtir 179 ponts, et de restaurer plus de 136 km de routes, pour un coût total de plus de 20 milliards de dôngs. Dans le but d’aider le secteur rural, les jeunes retroussent les manches et aident les paysans à améliorer la production agricole en leur guidant de nouvelles techniques, créent de nouveaux emplois pour les autochtones, construisent des terrains de jeu à ciel ouvert pour le plus grand bonheur des enfants.



En 2021, Hô Chi Minh-Ville est confrontée aux difficultés dues au COVID-19. Des milliers d’étudiants, docteurs, agents sanitaires sont allés travailler dans les lieux où le besoin se faisait ressentir. Ils ont aidé des habitants confinés à faire leurs achats, informé la population sur les moyens de lutte contre le COVID-19 afin de limiter la transmission du virus, et cuisiné pour aider les gens démunis, etc.



Fortifier la solidarité



Au-delà des valeurs socio-économiques ainsi apportées par les jeunes de Hô Chi Minh-Ville, le bénévolat leur a permis de se perfectionner.

Un bénévole transporte des denrées alimentaires et équipements médicaux vers l'arrondissement de Go Vâp, lors de la pandémie du COVID-19 en 2021.

Photo : VNA/CVN

En 30 ans, le programme a attiré près de 3,9 millions de jeunes. Ce résultat incite les responsables à persévérer pour que ça puisse continuer à se développer.



Selon Ngô Minh Hai, secrétaire adjoint du Comité municipal de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, après 30 ans, la campagne de volontariat laisse penser que la jeunesse est l’une des forces principales qui contribue largement au développement socio-économique de la ville et du pays.



Ces réalisations consolident la vitalité des activités bénévoles et constituent la continuation future. -CVN/VNA