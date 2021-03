Photo: Vietjet

Hanoï (VNA) - Pour célébrer une saison estivale brillante et répondre aux besoins de voyage des passagers à l'occasion des fêtes du 30 avril et du 1er mai, la compagnie aérienne à bas prix Vietjet vient d'ouvrir une série de nouvelles lignes aériennes en provenance de Da Nang, de Thanh Hoa, de Nha Trang, de Da Lat et de Vinh vers la ville insulaire de Phu Quoc, province de Kiên Giang (Sud).

Plus précisément, la ligne reliant Vinh à Phu Quoc est exploitée à partir du 28 mars, celles de Da Nang et Thanh Hoa à Phu Quoc le seront à partir du 2 avril. Les lignes Nha Trang - Phu Quoc et Da Lat - Phu Quoc seront mises en service tous les jours à partir du 29 avril.

Photo: Vietjet

La fréquence des vols en provenance de Hanoï, de Ho Chi Minh-Ville, de Hai Phong à Phu Quoc et de plusieurs autres lignes, a également été augmentée.

Avec des options de vol diverses et pratiques, et des horaires de vol stables, Vietjet est toujours prête à offrir les meilleurs services aux clients, tout en apportant de grandes expériences de vol sur des avions modernes aux sièges confortables, aux équipages de cabine sympathiques et aux nombreuses activités culturelles et artistiques uniques à une altitude de 10.000 m.

Dépêchez-vous de réserver vos billets sur les canaux de vente officiels de Vietjet que sont le site web www.vietjetair.com, l’application mobile Vietjet Air, la page Facebook officielle de la compagnie à l'adresse https://www.facebook.com/vietjetvietnam (section « Réservation »), ainsi que les bureaux de vente de billets et les agents officiels de Vietjet.

Volez en toute sécurité avec Vietjet - la compagnie aérienne qui a été certifiée par AirlineRatings avec sept étoiles, la note la plus élevée au monde pour la mise en œuvre des mesures de prévention du COVID-19 parmi les compagnies aériennes mondiales.

Photo: Vietjet

La compagnie aérienne recommande aux passagers voyageant pendant cette période de suivre les exigences obligatoires de déclaration de l’état de santé sur le site https://tokhaiyte.vn, et de porter des masques durant le vol pour assurer une sécurité absolue pour eux-mêmes et la communauté. Tous les vols de Vietjet sont conformes aux normes de sécurité les plus élevées de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que de l'Association du transport aérien international (IATA) afin d’assurer la santé des passagers, de l'équipage et de la communauté.

Le transporteur Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et la performance, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association - IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne Vietjet a reçu le meilleur classement pour la sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par l’unique site web de sécurité des compagnies aériennes et d'évaluation des produits à bord au monde airlineratings.com. Elle s'est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde en termes de santé financière et des opérations par Airfinance Journal en 2018 et 2019. Elle a également été nommée “Meilleur transporteur à bas prix” par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA