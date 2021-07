Kiên Giang (VNA) - L’île tropicale de Phu Quôc, dans la province méridionale de Kiên Giang, est l’alternative parfaite et moins fréquentée par rapport aux autres sites touristiques du Vietnam.

Un coin de l’île tropicale de Phu Quôc, dans la province méridionale de Kiên Giang. Photo : vietnamguide



Si vous recherchez une superbe île paradisiaque de l’Asie du Sud-Est moins fréquentée que Bali, vous devriez envisager Phu Quôc. Phu Quôc, l’un des paradis les plus détendus du Vietnam, a recommandé The Travel.

Si vous venez pour une semaine ou 10 jours, il y a beaucoup de choses à voir et à faire sur cette île. Bien plus que cela et vous pouvez commencer à vous ennuyer un peu à moins que vous ne vous contentiez de vous allonger sur la plage en buvant de la bière et des cocktails toute la journée!

Les principales attractions de cette île sont les plages (y compris Bai Sao), le marché nocturne, le téléphérique menant aux îles environnantes et les temples et monastères bouddhistes. Il y a aussi des activités comme la plongée sous-marine

Arrivée sur l’île

Cette île est desservie par un aéroport international qui accueille des vols directs depuis l’Europe. À l’aéroport, des cartes SIM sont vendues, vous pouvez donc accéder à Internet et passer des appels immédiatement. Vous pouvez également échanger de l’argent sans problème. De plus, les taxis ici sont tous équipés de compteurs et les chauffeurs de taxi les utiliseront réellement.

Ensuite, vous vous dirigerez vers votre hôtel côtier. Le soir, vous devriez visiter le marché nocturne et goûter les délicieux fruits de mer que les Vietnamiens adorent.

La rue commerçante et de restaurants est au milieu de la petite ville et son marché appelé Duong Dông. C’est la principale attraction urbaine de l’île.

Pour vous déplacer, vous pouvez louer des taxis, ils sont partout et sont très bon marché et confortables. Ou et peut-être mieux, le principal mode de transport sur cette île (et dans toute l’Asie du Sud-Est) est le cyclomoteur (appelé moto ici). Vous pouvez facilement louer des cyclomoteurs dans n’importe quel hôtel de l’île - le prix devrait être d’environ 10 dollars par jour.

Plage Bai Sao

Sur le côté nord de l’île se trouve la plage Bai Sao. C’est un incontournable pour tous les visiteurs de l’île et c’est probablement la plus belle plage de l’île.

Cela devrait être une excursion d’une journée sur votre cyclomoteur loué. La plage est magnifique et l’eau est claire et abritée. Une fois que vous êtes ici, vous verrez pourquoi on l’appelle Bai Sao. Il y a tellement d’étoiles de mer dans l’eau ! Ici, vous pouvez commander de la nourriture et profiter de toutes sortes d’alcools et de jus de fruits tropicaux, mais assurez-vous de commencer votre journée ici avec une noix de coco !

Monastère zen Truc Lâm Hô Quôc

Monastère zen Truc Lâm Hô Quôc. Photo: VNA



Il y a un certain nombre de temples et de monastères bouddhistes sur l’île, mais l’un des incontournables de l’île est le monastère zen Truc Lâm Hô Quôc à l’extrémité sud de l’île. C’est un monastère magnifique et une excellente excursion d’une journée. Il est perché sur une colline surplombant la mer et constitue un endroit idéal pour se détendre.

Camp de prisonniers de Phu Quôc

Ce musée est un véritable prison construit en 1949-50 par les Français et a ensuite été utilisé par les Américains pendant la guerre. Ici, vous verrez quelques-unes des horreurs de la guerre.

Marché de Duong Dông

Ce marché est vraiment un incontournable. Pendant la journée, le marché est calme et en grande partie fermé, mais après le coucher du soleil, il s’anime. Il grouille de touristes (touristes vietnamiens locaux et touristes internationaux). Il regorge de souvenirs et de restaurants.



Mais ne vous attendez pas à faire la fête jusqu’au bout de la nuit. Les choses se terminent pour la plupart vers 23h00. En fait, si vous êtes un fêtard, il peut être difficile de trouver beaucoup de vie nocturne sur cette île. L’atmosphère est très froide et calme.



En bref, si vous recherchez la paix et la détente sur les îles tropicales, alors Phu Quôc est l’endroit où aller ! – VNA