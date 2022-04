La délégation rend visite à la pagode Som Rong, ville de Soc Trang, province éponyme. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une délégation du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale et du Comité des affaires ethniques, s’est rendue le 4 avril à Bac Lieu et Soc Trang (Sud) pour adresser ses voeux aux Khmers à l’occasion de la fête Chol Chnam Thmay.



La délégation était conduite par Y Thanh Hà Niê Kđăm, membre du Comité central du Parti, président du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale.



A Bac Lieu, la délégation a rendu visite et offert des cadeaux à des bonzes, dignitaires et familles khmers locaux.



A cette occasion, Y Thanh Hà Niê Kđăm les a informés de la mise en oeuvre des politiques en faveur des minorités ethniques pour éliminer la pauvreté de façon durable. Il les a également encouragés à continuer à contribuer à l’union nationale et à faire des efforts pour améliorer leurs conditions de vie.



Le président du Conseil des affaires ethniques a remis à la province de Bac Lieu 100 millions de dongs pour offrir des cadeaux aux Khmers en difficulté à l’occasion de la fête Chol Chnam Thmay 2022.



Bac Lieu compte actuellement près de 17.000 ménages khmers avec plus de 73.600 personnes, représentant plus de 7,5% de la population de la province.



Dans la province de Soc Trang, la délégation a eu une rencontre avec des Khmers dans la pagode de SomRong, ville de Soc Trang. -VNA