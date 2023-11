Long An (VNA) - Le président Vo Van Thuong a assisté jeudi 23 novembre au 60e anniversaire de la victoire de la bataille de Hiêp Hoa, dans la province de Long An (Sud).

Le président Vo Van Thuong décerne l’Ordre Hô Chi Minh à l'organisation du Parti, aux autorités et au peuple de la province de Long An pour leurs contributions importantes à l’œuvre du Parti et de l'État. Photo: VNA

Lors de la cérémonie, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président Vo Van Thuong a décerné l’Ordre Hô Chi Minh à l'organisation du Parti, aux autorités et au peuple de la province de Long An pour leurs contributions importantes à l’œuvre du Parti et de l'État.



La victoire de la bataille de Hiêp Hoa en 1963 est le résultat d'une solidarité constante et d'une forte volonté de combat entre l'armée et la population de Long An, ouvrant un chapitre glorieux dans l'histoire de la guerre de résistance contre l'impérialisme américain pour sauver le pays de l'organisation du Parti et du peuple de Long An.

Nguyên Trong Nghia, secrétaire du Comité central (CC) du Parti et chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du CC du Parti, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA.

La victoire de la bataille de Hiêp Hoa a prouvé la justesse de la politique et la détermination dans la direction du Comité central du Parti et du Comité du Parti de Long An, est le résultat de l'esprit combatif courageux, résilient et créatif des cadres et des soldats des forces armées populaires de la province, contribuant ainsi à promouvoir le mouvement de lutte révolutionnaire dans le Sud de cette époque, a déclaré Nguyên Trong Nghia, secrétaire du Comité central (CC) du Parti et chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du CC du Parti.



Avant la cérémonie, le président Vo Van Thuong est venu offrir de l'encens et des fleurs en hommage au camarade Vo Van Tân (né en 1891 - décédé en 1941), ancien membre permanent du Comité central du Parti, ancien secrétaire du Comité du Parti du Sud, un fidèle soldat communiste, haut dirigeant typique du Parti et de l’État.



Le président Vo Van Thuong a rendu visite et a offert des cadeaux à Mme Pham Thi Liêm, une invalide de guerre qui a participé à des activités de résistance et a été emprisonnée par l'ennemi. -VNA