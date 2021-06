Hanoï (VNA) - Le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) a célébré, le 25 juin à Hanoï, le 25e anniversaire du premier opérateur de téléphonie mobile vietnamien - VinaPhone.



A cette occasion, la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a remis l’Ordre du Travail de première classe à VNPT-VinaPhone pour ses réalisations au cours de ces 25 dernières années.

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan lors de la cérémonie de remise de l’Ordre du Travail de première classe à VNPT-VinaPhone. Photo : VNA



VinaPhone a vu le jour le 26 juin 1996. Trois ans après, VinaPhone est devenu le premier opérateur à couvrir toutes les villes et provinces du Vietnam. En 2002, VinaPhone a franchi le cap du million d'abonnements. En 2008, la société a atteint 10.000 stations de transmission de base à travers le pays avec 12 millions d'abonnements…Actuellement, VNPT-VinaPhone répond aux besoins diversifiés de près de 30 millions de clients. Cet opérateur possède à l’heure actuelle plus de 37.000 stations de base 3G, plus de 34.000 stations de base 4G. Le groupe VNPT est également l'un des premiers à tester avec succès la 5G à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville.Nguyen Truong Giang, directeur général de VNPT-VinaPhone, a déclaré que la transformation numérique serait la mission centrale de l'entreprise dans les temps à venir. Il a précisé qu’en 2021, VNPT-VinaPhone passerait de 10 à 30% de son personnel au domaine numérique, en créant des unités spécialisées dans la transformation numérique...-VNA