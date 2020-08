VNPT reçoit 15 prix aux Stevie Awards 2020 pour la région Asie-Pacifique. Photo d'illustration/TPO

Avec 15 récompenses aux Stevie Awards 2020 pour la région Asie-Pacifique, VNPT continue d'affirmer sa position de leader dans la transformation numérique au Vietnam et de s’orienter vers des produits et services de qualité internationale.



Lancé en 2002, les Stevie Awards sont un prix prestigieux au niveau international récompensant les réalisations et les contributions d'organisations et d'experts du monde entier. Cette année, ce prix a reçu plus de 1.000 nominations de 29 pays et territoires. Le Groupe des postes et des télécommunications du Vietnam (VNPT) est honoré d'être l'une des unités à remporter le grand nombre de prix, avec 3 d'or, 3 d'argent et 9 de bronze.



En conséquence, 3 prix d'or appartiennent à VNPT Invoice (Facture électronique) pour le prix de la percée sur la gestion financière; VNPT HIS (Logiciel de gestion hospitalière) pour le prix de la percée sur la santé; Smart Press (presse intelligent) pour le prix innovant dans l'application d'informations générales ou d'informations de presse.



Selon les dirigeants de VNPT, ces prix démontrent de la reconnaissance des organisations internationales pour la qualité des produits et services de VNPT. Ce seront des conditions favorables pour amener les produits technologiques de VNPT ainsi que d’autres produits vietnamiens sur le marché mondial. -CPV/VNA