Vue de l'événement. Photo: CTV

Hanoi (VNA) – La société par action de pétrochimie et de fibre du Vietnam (VNPOLY) et la société Shinkong Synthetic Fibers Corporation (SSFC) ont signé lundi 20 janvier à Hanoi, un contrat de FEO (Fabricant d'équipement d'origine) sur la production de fils texturés étirés.

Aux termes de ce contrat, VNPOLY est chargée de l’usinage, de la production de fils texturés étirés ; SSFC, de la fourniture de premières matières et de la vente des produits.

Pour la première phase, les deux parties opéreront à partir de dix chaînes de production puis, selon la feuille de route attendue, augmenteront progressivement jusqu'à la ré-exploitation de toutes les chaînes de production de VNPOLY.

Selon Le Manh Hung, directeur général du groupe PetroVietnam, la demande actuelle de produits en fibres au Vietnam continue de croître de 10% par an et celle de fils texturés étirés, de 460.000 tonnes par an.

Cette coopération avec SSFC, un membre de Shinkong - un groupe multidisciplinaire de premier rang à Taiwan (Chine) - permettra aux deux parties de promouvoir leurs atouts, d’exploiter efficacement l'ensemble des lignes de production de VNPOLY, d’appliquer des expériences et avancées taïwanaises en matière de production et de commerce.

La coopération avec VNPOLY apportera des avantages importants à SSFC, a déclaré son président Eric L.Wu, ajoutant qu’il s’agissait aussi d'une bonne occasion pour accroître ses investissements sur le marché vietnamien qu'il considère comme prometteur. -VNA