Le vice-ministre de l’Information et de la Communication Phan Tâm. Photo: vietnamnet.vn

Hanoï (VNA) - L’écosystème éducatif VNEdu du groupe VNPT a remporté le premier prix dans la catégorie “Raccourcir l’écart numérique” de la première édition du Concours des produits de technologies numériques “Make in Vietnam”. Il est devenu le premier écosystème éducatif du pays, à la pointe des tendances éducatives modernes et des technologies 4.0. VNEdu occupe d’ailleurs la plus grand part de marché des écosystèmes éducatifs du Vietnam.



VNEdu a été conçu durant la première étape de la quatrième révolution industrielle, marquant le processus de transition numérique du groupe VNPT en particulier, et du Vietnam en général. De nos jours, en plus d’être un écosystème éducatif, il assume une mission importante dans la numérisation de l’éducation et la révolution éducative numérique au Vietnam.



Selon les sondages, VNEdu est utilisé dans plus de 30.000 écoles, par plus de 8 millions d’élèves et plus de 800.000 enseignants. Durant les périodes de distanciation sociale, la plateforme VNPT E-learning de VNEdu, spécialisée dans l’enseignement et l’apprentissage en ligne, a été utilisée gratuitement dans les écoles, avec des millions de leçons. En plus de permettre aux écoles de poursuivre leurs activités d’enseignement malgré la distanciation sociale, cette plateforme aura permis de résaliser des économies substancielles.



VNEdu utilise les technologies telles que l’identification des visages (pour vérifier la présence des élèves lors d’un cours), l’identification des voix, la gestion des diplômes basée sur les technologies de Blockchain, le paiement électronique... Il utilise les méthodes d’enseignement intelligentes telles que Adaptive Learning (apprentissage adaptatif), Mobile Learning (apprentissage mobile), Flip learning (apprentissage inversé)...



L’application VNEdu Connect est sans doute parmi les produits les plus utilisés et les plus recherchés de l’écosystème éducatif VNEdu. Pour Phan Van Duc, un enseignant à l’école Ngôi sao Hà Nôi, cette solution facilite l’interraction entre l’école et les parents d’élèves.



“C’est vrai que c’est plus facile d’utiliser les réseaux sociaux pour former des groupes favorisant les échanges d’informations entre enseignants et parents d’élèves, mais il y a le risque de divulguer des informations personnelles concernant les élèves... Les informations sur la présence des élèves lors des cours ou leurs résultats scolaires ne sont pas envoyés automatiquement via les résaux sociaux. Les enseignants doivent le faire manuellement. Cela prend beaucoup de temps. Cette application de VNEdu nous permet de simplifier ces tâches”, nous dit-il.



Pour les parents d’élèves, l’application VNEdu Connect est un outil permettant de mettre à jour les informations et un canal de liaison efficace avec les enseignants.



“J’ai téléchargé cette application sur la plateforme IOS. Elle me permet de savoir si mes enfants vont à l’école ou non. Elle me permet aussi d’envoyer une demande d’absence pour mes enfants en cas de nécessité, ou de payer en ligne des frais de scolarité. C’est vraiment très pratique”, Pham Thi Minh, une mère d’élève, nous explique.



En novembre 2021, lors d’une cérémonie honorant les produits vietnamiens appréciés par les consommateurs, l’écosystème éducatif VNEdu a décroché le premier prix des produits fabriqués au Vietnam de cette année-là.



Auparavant, il avait reçu le Prix des produits de technologies numériques Make in Vietnam décerné par le ministère de l’Information et de la Communication. À cette occasion, le vice-ministre de l’Information et de la Communication Phan Tâm en avait vanté les qualités.



“L’écosystème éducatif VNEdu 4.0 du groupe VNPT a décroché le premier prix dans la catégorie “Raccourcir l’écart numérique” de la première édition du Concours des produits de technologies numériques “Make in Vietnam”. VNEdu est devenu le premier mot clé pour les recherches concernant l’enseignement en ligne et le deuxième mot clé pour les recherches concernant les tendances sur google au Vietnam. Il a été téléchargé pour plus de 3,5 millions de fois et est très apprécié par les utilisateurs. Cet écosystème éducatif contribue activement à la transition numérique du pays, notamment dans le contexte de la pandémie de Covid-19 où nous devons nous adapter aux conditions épidémiques pour développer l’économie”, avait-il alors déclaré.



Le groupe VNPT ne cesse de mettre à jour les technologies pour l’écosystème éducatif VNEdu, affirmant que la transition numérique est particulièrement importante dans l’éducation, mais aussi pour tous les autres secteurs du pays, à court et à long termes. Cet écosystème éducatif propose une bonne vingtaine de produits et de services, avec des technologies telles que Cloud Computing, Big Data, AI, Blockchain…



Les applications proposées par VNEdu couvrent différentes activités scolaires: la gestion d’information, la gestion nutritionnelle des élèves, la gestion des facteurs électroniques, la gestion des documents d’enseignement et les examens en ligne, l’évaluation de la qualité de l’enseignement, la vérification de la présence des élèves...



Le fait qu’il soit téléchargé des millions de fois par des utilisateurs sur les plateformes Android et IOS démontre que VNEdu est très pratique et efficace, confirmant sa première place sur le marché des écosystèmes éducatifs au Vietnam et son rôle pionnier dans l’instauration d’une éducation numérique moderne et humaniste.-VOV/VNA