Bac Ninh, 7 juillet (VNA) - Les représentants de l'Agence vietnamienne d’information (VNA) et du Comité populaire de la province septentrionale de Bac Ninh ont signé le 6 juillet un accord de coopération pour renforcer la coordination dans la promotion de leur image dans le pays comme dans le monde.

Nguyen Duc Loi, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam et directeur général de la VNA (gauche) et Nguyen Tu Quynh, secrétaire adjoint du Comité du Parti provincial et président du Comité populaire de Bac Ninh. Photo : VNA

Etaient présents à la cérémonie de signature Nguyen Duc Loi, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et directeur général de la VNA et Nguyen Tu Quynh, secrétaire adjoint du Comité du Parti provincial et président du Comité populaire de Bac Ninh.Nguyen Duc Loi a informé que la VNA dispose de 63 bureaux de représentation à travers le pays et de 30 autres bureaux à l'étranger, ce qui facilite la diffusion de l'information.Avec une soixantaine de produits d'information et 1.300 journalistes et éditeurs, la VNA est l’organe de presse avec les plus grands produits de presse au Vietnam et l'une des agences de presse les plus connues en Asie du Sud-Est, a-t-il ajouté.Il a exprimé le souhait que la VNA et Bac Ninh encouragent la coordination dans la diffusion de l'information et l'image de cette localité dans le pays et dans le monde. - VNA