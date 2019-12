Phnom Penh, 13 décembre (VNA) - L'agence vietnamienne d’Informations (VNA) s'engage à soutenir l'Agence Kampuchea Presse (AKP) et d'autres agences du ministère cambodgien de l'Information dans la formation du personnel, a déclaré le 12 décembre, le directeur général adjoint de la VNA, Le Quoc Minh.

Photo : VNA

Lors d'une rencontre avec le ministre cambodgien de l'Information Khieu Kanharith à Phnom Penh lors de sa visite de travail au Cambodge du 11 au 14 décembre, M. Le Quoc Minh a déclaré que les programmes de formation se concentreront sur la conception, la production de nouvelles sur les téléphones mobiles, les journaux électroniques et la presse de données.

Il a exprimé l’espoir que le gouvernement et le ministère cambodgiens continueront à soutenir les deux agences de presse pour étendre leur coopération et faciliter le fonctionnement du bureau de la VNA au Cambodge.

Khieu Kanharith a hautement apprécié la coopération efficace entre la VNA et l'AKP ces derniers temps, affirmant qu'il espère que les agences de presse du Cambodge auront plus d'articles sur les terres et les habitants du Vietnam.



La radio Voice Cambodia diffuse une émission d'information quotidienne de 10 minutes en vietnamien, qui devrait passer à 30 minutes dans le temps à venir, a-t-il déclaré.

Kanharith a appelé la VNA à aider le Cambodge à améliorer la qualité des publications imprimées, en particulier la qualité des images dans le magazine du ministère cambodgien de l'Information, promouvant ainsi l'image du pays auprès d'amis internationaux, en particulier lorsque le Cambodge accueille les Jeux SEA en 2023.

Plus tôt, Le Quoc Minh a eu un entretien avec le directeur général adjoint de l'AKP, Sok Mom Nimul, au cours desquels il a affirmé que la VNA continuerait de collecter et de fournir des photos documentaires pour l'AKP, en particulier celles liées au développement initial de l'agence de presse cambodgienne après 1979.

Le responsable de la VNA a apprécié l’idée de Sok Mom Nimul pour la coopération en matière de formation et les échanges professionnels entre les deux agences.

Après leurs entretiens, les deux parties ont signé un document qui servira de base à la mise en œuvre des programmes de coopération VNA - AKP à l'avenir.

Lors de sa séance de travail le 13 décembre avec le vice-gouverneur de la province de Siem Reap, Neak Neron, et des responsables du servcie provincial de l'information, du tourisme et de l'investissement, Le Quoc Minh a affirmé que la VNA était disposée à coopérer avec les autorités de Siem Reap et les correspondants de l'AKP pour soutenir la localité promotion touristique.-VNA