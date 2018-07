Photo d'illustration: Vnexpress

Hanoi (VNA) - La vitesse moyenne d'Internet au Vietnam s'est nettement améliorée avec 6,72 Mb/s en 2018 contre 5,46 Mb/s l’an dernier, hissant ainsi le pays au 75e rang dans le monde, selon les données publiées par M-Lab, organisation de recherche fondée par Google, l'Université de Princeton et l'Open Technology Institute.



Cette vitesse est plus élevée que celle de certains pays d'Asie du Sud-Est tels que le Laos (98e, 4,29 Mb/s), le Cambodge (103e, 4,1 Mb/s) ou l'Indonésie (83e, à 5,77 Mb/s, mais moins qu’en Thaïlande (40e, 17,6 Mb/s) ou en Malaisie (48e, 13,3 Mb/s).



Toujours selon M-Lab, la vitesse moyenne de l'Internet sur l'ensemble du globe a augmenté de 23% en un an, passant de 7,4 Mb/s à 9,1 Mb/s. L'étude a été menée du 30 mai 2017 au 29 mai 2018, avec plus de 163 millions de tests à travers le monde.



Singapour est en tête du classement avec 60 Mb/s, suivi par la Suède, 46 Mb/s et le Danemark, 43 Mb/s. -CPV/VNA