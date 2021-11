Lancement du programme « 360 VR Experience Taiwan in One Day » à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les Vietnamiens peuvent désormais profiter d'une visite en réalité virtuelle de Taïwan (Chine) tout en faisant du vélo d'appartement, à l'aide d'un casque VR, dans les centres California Fitness & Yoga.

Il s’agit du programme « 360 VR Experience Taiwan in One Day » réalisé par le Bureau du tourisme de Taïwan à Ho Chi Minh-Ville dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Ce programme de promotion du tourisme a été lancé par Taïwan dans de nombreux pays, étant donné que des restrictions de voyage liées au COVID-19 sont toujours en place.

Le représentant en chef du Bureau du tourisme de Taïwan à Ho Chi Minh-Ville, Derek Chou, a déclaré que son territoire avait accéléré la vaccination contre le coronavirus et des programmes de promotion du tourisme à l’étranger pour relancer son industrie touristique.

Le programme « 360 VR Experience Taiwan in One Day » vise à faire découvrir Taïwan aux Vietnamiens, en particulier aux amateurs de sport et aux aventuriers. -VNA