Le général Hun Manet (gauche, première ligne), commandant en chef adjoint des Forces armées royales cambodgiennes, effectue une visite officielle au Vietnam du 7 au 9 août. Photo: VNA



Hanoï, 8 août (VNA) - Une délégation des Forces armées royales cambodgiennes conduite par le général Hun Manet, commandant en chef adjoint de ces forces, effectue une visite officielle au Vietnam du 7 au 9 août.

Le 8 août, lors de l’entretien avec le général Hun Manet, le général Nguyen Van Nghia, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, s'est déclaré convaincu que la visite du général Hun Manet contribuerait à donner un nouvel élan à la coopération entre les deux armées et à promouvoir davantage le bon voisinage, l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale et durable à long terme entre les deux pays.

Ces derniers temps, les deux parties ont coopéré dans l'organisation de nombreux événements importants au cours de l'année de l'amitié Vietnam-Cambodge 2022, en particulier la cérémonie marquant le 45e anniversaire du "Chemin vers le renversement du régime génocidaire de Pol Pot" et le premier échange d'amitié de la défense frontalière Vietnam-Cambodge.

Les deux parties ont également activement échangé des délégations, en particulier celles de haut niveau, intensifié la coopération en matière de formation en fonction de besoins et de capacités de chacune.

Entretien entre le général Nguyen Van Nghia et le général Hun Manet. Photo: VNA



L'officier vietnamien a également félicité le ministère cambodgien de la Défense et le commandement des Forces armées royales cambodgiennes pour l'organisation avec succès des conférences militaires et de défense de l'ASEAN.

Il a réaffirmé le soutien et la coordination étroite du Vietnam dans l’organisation d'autres événements au cours de l'année où le Cambodge assume la présidence de l'ASEAN en 2022.

De son côté, le général Hun Manet a déclaré que compte tenu de leur proximité, le Cambodge et le Vietnam devraient continuer à coopérer pour faire face aux défis de sécurité non traditionnels et cultiver leur solidarité et leur amitié.

Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour la lutte contre la criminalité transfrontalière, a-t-il affirmé.

Les armées des deux pays continueront également d’intensifier leur coopération en matière d'entraînement, le considérant comme une question stratégique à long terme.

Le général Nguyen Tan Cuong (droite) reçoit le général Hun Manet. Photo: VNA



Le même jour, la délégation cambodgienne a rendu une visite de courtoisie au chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, le général Nguyen Tan Cuong. -VNA