Une visioconférence de connectivité commerciale entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une visioconférence de connectivité commerciale entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire a été organisée récemment, réunissant une centaine de représentants des organes et des entreprises des deux pays.

Organisé conjointement par l'ambassade du Vietnam au Maroc et en Côte d'Ivoire, le Département de la promotion du commerce du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire, l'événement visait à présenter le marché vietnamien et à renforcer la connectivité entre les entreprises des deux pays.

Selon Nguyen Phuc Nam, chef adjoint du Département des marchés Asie-Afrique du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, la Côte d'Ivoire est le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Afrique, après l'Afrique du Sud, et son quatrième débouché sur ce continent, après l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Ghana. En 2021, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 1,26 milliards de dollars, soit une hausse de 38,7% par rapport à 2020, dont 266,2 millions de dollars des exportations vietnamiennes (+1,2%).

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire enverra une délégation commerciale au Vietnam en septembre prochain pour explorer les opportunités d'affaires et d'investissement, a fait savoir son président Faman Touré.

A cette occasion, les participants ont discuté des domaines potentiels dans la coopération commerciale entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire, tels que les noix de cajou, le riz, et ont abordé les politiques et les réglementations des deux pays en matière d'exportation et d'importation de marchandises. -VNA