Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé lundi 12 septembre à Hanoï une visioconférence nationale sur la prévention et la lutte contre les incendies, la mise en œuvre quinquennale de l'arrêté du gouvernement sur le secourisme, le sauvetage et les forces contre les incendies.

La garantie d'une vie prospère, libre et heureuse aux habitants dans une société sûre et saine constitue une fin et une tâche importante de l'ensemble du système politique, a souligné le chef du gouvernement.

Ces derniers temps, plusieurs incendies compliqués se sont produits dans des zones résidentielles, des parcs industriels, des marchés, des centres commerciaux, des établissements de production et des salons de karaoké…, a rappelé Pham Minh Chinh, ajoutant que quelques-uns étaient particulièrement graves avec des pertes humaines.

Photo: VNA

Le Premier ministre a ensuite souligné que la situation actuelle imposait de nouvelles exigences pour les tâches d’assurer la sécurité des gens et des biens. Soulignant l’importance particulière de la prévention et de la lutte contre les incendies, du secourisme et du sauvetage, Pham Minh Chinh a demandé aux participants d'analyser les limites et les difficultés actuelles, leurs causes et les leçons pour améliorer les performances à cet égard. -VNA