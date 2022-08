Le musée de Quang Ninh est situé à proximité de la route bordant la baie de Ha Long, patrimoine mondial de l’UNESCO. Photo : hanoimoi.com.vn.

Quang Ninh (VNA) – Le musée de Quang Ninh d’une architecture originale avec des bâtiments noirs est une destination à ne pas manquer pour ceux qui envisagent de visiter la baie de Ha Long (Nord-Est).

Le musée de Quang Ninh est une destination célèbre à Ha Long, dans la province de Quang Ninh. Cet édifice passionne les jeunes en raison de son design unique, de ses tons noirs spéciaux et de ses innombrables coins de vie virtuels.

Sa façade, entièrement construite en verre trempé noir, résiste aux variations climatiques.

Le musée a été inauguré en octobre 2013 à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de la province de Quang Ninh. La bibliothèque de Quang Ninh est située à côté du musée, créant un groupe de bâtiments qui ressemblent à "une perle noire au bord de la plage".

Ce musée est conçu par l'architecte Salvador Perez Arroyo. Ici, les visiteurs peuvent visiter deux zones d'exposition intérieure et extérieure. Le musée dispose de trois étages d'expositions thématiques.

Le premier étage est consacré à la mer et à la nature. De nombreux spécimens d’insectes, d’animaux ou de plantes sont conservés soigneusement avec des légendes détaillées en vietnamien et en anglais. Ici, les visiteurs pourront admirer les squelettes de baleines et de requins géants. Les écrans LED fournissent des informations très utiles sur la mer, l'histoire évolutive du fond de l'océan.

Le deuxième étage du musée est la zone d'exposition des reliques et des artefacts de valeur historique qui sont toutes uniques et vivantes sur l’histoire locale, de l’époque préhistorique à la période contemporaine en passant par l’ère du Dai Viêt (XIe-XVe siècles). De plus, il est également destiné à la présentation des sites historiques célèbres de Quang Ninh tels que la pagode Dông Yên Tu, la baie de Ha Long, etc.

L'un des espaces uniques de cet étage d'exposition présente aux visiteurs les vestiges sur la victoire de la rivière Bach Dang. De plus, il y a d’anciennes bornes de la frontière Vietnam-Chine à travers les périodes.

Le troisième étage montre toute l'histoire de l'industrie charbonnière. Ceci est considéré comme l'exposition unique et la plus caractéristique du musée de Quang Ninh par rapport aux autres musées.

Ici, les visiteurs pourront admirer les miniatures de mines de charbon. Grâce à la simulation numérique, ils pourront observer l’extraction du charbon à ciel ouvert comme dans les véritables houillers.

Le point le plus attrayant de cette zone d'exposition est que les visiteurs peuvent visiter et expérimenter les miniatures des tunnels souterrains. – NDEL/VNA